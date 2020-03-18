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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 15:14
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Сиденья, поручни, двери. Из-за коронавируса метро Петербурга дезинфицируют дважды в сутки

В метро Петербурга дважды в сутки дезинфицируются сиденья поездов, вестибюли убираются 4 раза. Об этом 18 марта сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

«В частности, два раза в сутки поручни и сиденья всех выходящих на линии метрополитена вагонов обрабатываются дезинфицирующими средствами, причем их концентрация увеличена на 30% по сравнению с обычной. Четыре раза в сутки влажная уборка с помощью дезинфицирующих растворов проводится в пассажирских зонах и вестибюлях всех станций (в том числе на балюстрадах и поручнях эскалаторов и траволаторов), а также на турникетах», — говорится в сообщении подземки.

Кроме того, ГУП «Петербургский метрополитен» объявил закупку 140 тысяч масок. Все из-за пандемии коронавируса, которая на данный момент коснулась Петербурга в виде 303 госпитализированных с подозрением на COVID-2019.

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Комментарии (3)

hal9000
Толку там что то дезинфецировать..если народ опу не вытирает и зубы не чистит..?!
Karl111
каждые пол часа минимум надо. а так показуха
Cashmare
ну а смысл? пассажиры только дважды в сутки ездят? показуха ради показухи, имхо
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