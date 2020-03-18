Сиденья, поручни, двери. Из-за коронавируса метро Петербурга дезинфицируют дважды в сутки
В метро Петербурга дважды в сутки дезинфицируются сиденья поездов, вестибюли убираются 4 раза. Об этом 18 марта сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».
«В частности, два раза в сутки поручни и сиденья всех выходящих на линии метрополитена вагонов обрабатываются дезинфицирующими средствами, причем их концентрация увеличена на 30% по сравнению с обычной. Четыре раза в сутки влажная уборка с помощью дезинфицирующих растворов проводится в пассажирских зонах и вестибюлях всех станций (в том числе на балюстрадах и поручнях эскалаторов и траволаторов), а также на турникетах», — говорится в сообщении подземки.
Кроме того, ГУП «Петербургский метрополитен» объявил закупку 140 тысяч масок. Все из-за пандемии коронавируса, которая на данный момент коснулась Петербурга в виде 303 госпитализированных с подозрением на COVID-2019.