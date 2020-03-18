Евро торгуется дороже 86 рублей. Так рубль падал в последний раз четыре года назад

Европейская валюта впервые с февраля 2016 года преодолела отметку в 86 рублей.



По данным Московской биржи на 18 марта, в какой-то момент он перешел отметку, но к 14:26 мск опустился до 85,91 рубля. При этом официальный курс на 19 марта, установленный ЦБ РФ, предполагает евро по 84,89.

Центральный банк распродает валюту на миллиарды, чтобы поддержать падающий рубль. Но пока эффект обратный. Доллар перешел отметку в 78 рублей.