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18.03.2020 14:48
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Евро торгуется дороже 86 рублей. Так рубль падал в последний раз четыре года назад

Европейская валюта впервые с февраля 2016 года преодолела отметку в 86 рублей.

По данным Московской биржи на 18 марта, в какой-то момент он перешел отметку, но к 14:26 мск опустился до 85,91 рубля. При этом официальный курс на 19 марта, установленный ЦБ РФ, предполагает евро по 84,89.

Центральный банк распродает валюту на миллиарды, чтобы поддержать падающий рубль. Но пока эффект обратный. Доллар перешел отметку в 78 рублей.

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Комментарии (3)

Snaky
Непонятно, это ещё рывок или уже прорыв? :)
idiot
"За доллар дают все больше и больше!"© хроники великих экономистов
Wadim_
сырьевой придаток трепыхается))
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