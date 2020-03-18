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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 14:08
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Кремль: Коронавирус может отменить своевременное голосование по поправкам в Конституцию и весенний призыв

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет ориентироваться на процесс распространения коронавируса, решая вопрос о голосовании по поправкам в основной закон страны 22 апреля. Начало призывной кампании также под вопросом.

Слова Пескова 18 марта приводит ТАСС. Голосование перенесут, если «ситуация с коронавирусом станет опасной для граждан», а вопрос переноса начала призывной кампании надо обсуждать с Минобороны. Народный сбор, который должен решить судьбу нового текста Конституции, намечен на 22 апреля, призыв в армию стартует через две недели.

«Никакие прогнозы распространения коронавируса не могут быть точными в нынешней ситуации», — считает Песков.

По состоянию на 17 марта, по данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Петербурге 9 подтвержденных диагнозов и 303 госпитализированных с симптомами.

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
так уже галочки проставлены.. за вас... по поручению...
gencon
А с коррупцией он может справится?
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