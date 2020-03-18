Кремль: Коронавирус может отменить своевременное голосование по поправкам в Конституцию и весенний призыв

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет ориентироваться на процесс распространения коронавируса, решая вопрос о голосовании по поправкам в основной закон страны 22 апреля. Начало призывной кампании также под вопросом.



Слова Пескова 18 марта приводит ТАСС. Голосование перенесут, если «ситуация с коронавирусом станет опасной для граждан», а вопрос переноса начала призывной кампании надо обсуждать с Минобороны. Народный сбор, который должен решить судьбу нового текста Конституции, намечен на 22 апреля, призыв в армию стартует через две недели.

