Гражданское авиасудно, самолет «Стардастер», произведенный в США в начале 1960-х годов, не смогло пересечь границу с Россией. Коллекционеру пришлось возвращать его в Финляндию из-за повышенного радиоактивного фона.

Как пишут 47news 18 марта со ссылкой на пресс-службу Выборгской таможни, гражданин России приобрел самолет во Флориде. В разобранном виде его доставили в порт финского города Котка, там собрали и на полуприцепе везли к границе с Россией. Однако во время проверки на границе выяснилось, что от «Стардастера» фонит. Вызванные на место специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» замерили фон и выяснили: если находиться в кабине пилота 10–12 часов, то можно получить годовую дозу облучения.

Оказалось, что излучение производит датчик крена самолета на панели управления. Для подсветки уровня на него было нанесено светящееся в темноте вещество радий-226, принадлежащее к радиоактивному семейству урана-238. До 1970 года соли радия-226 входили в состав светомассы постоянного действия, применявшейся в светящихся шкалах различных приборов.



Так как у владельца самолета разрешительных документов на ввоз источника ионизирующего излучения не было, то «Стардастер» запретили к ввозу на территорию России и вернули обратно в Финляндию.



В отношении гражданина РФ Выборгской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС).

