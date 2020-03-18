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18.03.2020 13:46
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Радиоактивный американский самолет задержали на границе России с Финляндией

Гражданское авиасудно, самолет «Стардастер», произведенный в США в начале 1960-х годов, не смогло пересечь границу с Россией. Коллекционеру пришлось возвращать его в Финляндию из-за повышенного радиоактивного фона.

Фото: Выборгская таможня
Фото: Выборгская таможня
Фото: Выборгская таможня
Фото: Выборгская таможня
Фото: Выборгская таможня

Как пишут 47news 18 марта со ссылкой на пресс-службу Выборгской таможни, гражданин России приобрел самолет во Флориде. В разобранном виде его доставили в порт финского города Котка, там собрали и на полуприцепе везли к границе с Россией. Однако во время проверки на границе выяснилось, что от «Стардастера» фонит. Вызванные на место специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» замерили фон и выяснили: если находиться в кабине пилота 10–12 часов, то можно получить годовую дозу облучения.

Оказалось, что излучение производит датчик крена самолета на панели управления. Для подсветки уровня на него было нанесено светящееся в темноте вещество радий-226, принадлежащее к радиоактивному семейству урана-238. До 1970 года соли радия-226 входили в состав светомассы постоянного действия, применявшейся в светящихся шкалах различных приборов.

Так как у владельца самолета разрешительных документов на ввоз источника ионизирующего излучения не было, то «Стардастер» запретили к ввозу на территорию России и вернули обратно в Финляндию.

В отношении гражданина РФ Выборгской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС).

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Комментарии (3)

мухомор
Это Stolp SA 300
Ничего в нём коллекционного нет.
Базовый спортивный самолёт. Для аэробатики не подходит, как и любой другой биплан.
Производятся по сей день. Цена нового около $17k
Поддержанный раза в 3-4 дешевле. Зависит от состояния и сроков капиталки.
На счёт возраста планера не загоняйтесь. Лётная годность определяется не по дате выпуска.
У нас Ан-2 из 70-х рейсовые летают.
hal9000
Нашу авиацию угробили..вот теперь из Штатов возят..неужели не собрать подобную стрекозу..?!..совсем народ без извилин стал в черепной коробенции...тока торговать и умеют...
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