«Память отменить нельзя». Макаров рассказал, что решение о праздновании 9 Мая в Петербурге примут позднее

Решение о проведении массовых мероприятий в Петербурге на 9 Мая будет принято в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Об этом журналистам 18 марта сообщил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент «Фонтанки».



На вопрос о судьбе массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, председатель парламента констатировал, что «память нельзя отменить». «Что касается проведения массовых мероприятий, в том числе «Бессмертного полка», — продолжил он, — мы обязательно должны внимательно следить за ситуацией. Время еще есть, и точка принятия решения у нас будет обязательно в другое время».

