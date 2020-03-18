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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 12:56
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«Память отменить нельзя». Макаров рассказал, что решение о праздновании 9 Мая в Петербурге примут позднее

Решение о проведении массовых мероприятий в Петербурге на 9 Мая будет принято в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Об этом журналистам 18 марта сообщил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент «Фонтанки».

На вопрос о судьбе массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, председатель парламента констатировал, что «память нельзя отменить». «Что касается проведения массовых мероприятий, в том числе «Бессмертного полка», — продолжил он, — мы обязательно должны внимательно следить за ситуацией. Время еще есть, и точка принятия решения у нас будет обязательно в другое время».

Напомним, губернатор Александр Беглов запретил с 13 марта массовые мероприятия численностью более 1000 человек. Однако такой режим будет действовать только до 30 апреля.

«Фонтанка» третий день ведет онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом. Как ведет себя инфекция в Петербурге, стране и в мире — читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

житель города П.
А память обязательно должна быть публичной и массовой? Я к ПАМЯТИ нашей семьи и близко не подпущу всю эту горланящую и примазывающуюся свору. Тем более что чуть ветер подует - и вся их "память" сдуется.
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