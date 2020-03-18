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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 11:26
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Минспорт порекомендовал отменить или перенести все спортивные мероприятия в России

Министерство спорта РФ рекомендует отменить или перенести проведение всех соревнований на территории России с 21 марта до особого распоряжения. Об этом 18 марта сообщается на официальном сайте ведомства.

«Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин», — говорится в сообщении.

Кроме того, спортивные организации, работающие с детьми, должны установить «ограниченный режим работы». «С 21 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек», — уточнили в Минспорте.

Напомним, что накануне были приостановлены чемпионаты РПЛ (футбол), КХЛ (хоккей) и Единой лиги ВТБ (баскетбол). На 2021 год перенесен чемпионат Европы, одним из городов-участников которого выступает Петербург. Также приостановлены практически все турниры по всему миру. Десятки спортсменов заболели коронавирусом. Многие находятся в добровольной самоизоляции.

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