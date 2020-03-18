В Янино прошла первая сделка по Сельской ипотеке со ставкой от 2,7% годовых

В марте по Сельской ипотеке уже можно приобрести квартиру. Например, одним из первых по новой программе «Россельхозбанка» был аккредитован микрорайон «Ясно.Янино» от ГК «КВС».



Условия программы достаточно интересные. Первый взнос — от 10%, ставка — от 2,7% годовых при наличии страхования или от 3% при отказе от него. В кредит можно взять от 100 000 до 5 млн рублей. Срок кредитования — от 1 месяца до 25 лет. Учитывая, что цены на квартиры в Янино варьируются в диапазоне от 1,9 млн рублей до 6,38 млн рублей (данные по ассортименту «КВС»), по Сельской ипотеке можно приобрести любое жилье, от студии до семейной «трешки».

Подробные условия программы смотрите на сайте: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage.



«Мы уже видим оживление. По «Ясно.Янино» поступает много заявок на одобрение кредита, — комментирует Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». — Людям программа интересна, поскольку выгода здесь очевидна. Например,1-комнатную квартиру в Янино можно приобрести за 2,7 млн рублей. При одинаковом первом взносе 10% (270 тысяч рублей) и сроке кредита 15 лет ежемесячный платеж при Сельской ипотеке (при ставке 2,7% годовых) составит 16450 рублей, по базовой ипотечной программе (ставка не менее 9% годовых) — 24680 рублей. Разница в платеже каждый месяц — более 8 тысяч рублей. Это весомая сумма».



В компании отмечают: для тех, кто задумывался о покупке квартиры, но не решался и копил средства на первый взнос или же не тянул высокий ежемесячный платеж при базовой ставке, программа станет хорошим стимулом для покупки. Улучшить условия жизни можно не когда-то в светлом будущем, а прямо сейчас. Сколько продлится госпрограмма и насколько хватит выделенного на нее бюджета, неизвестно, поэтому покупатели спешат заключить сделку как можно раньше.



В «КВС», где уже подписали первый договор с Сельской ипотекой, рассказывают, что особенно рады за семейных покупателей с детьми. Такие граждане наиболее чувствительны к суммам ежемесячных выплат, ведь дети — это значительная финансовая нагрузка. При этом семьям особенно нужна собственная удобная квартира с отдельными комнатами для детей и родителей.