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В Янино прошла первая сделка по Сельской ипотеке со ставкой от 2,7% годовых
Спрос на квартиры в Янино в последний месяц значительно вырос, и дело не в том (точнее, не только в том), что люди осознали преимущества комфортной невысотной застройки рядом с лесом и всего в получасе езды от метро. В феврале была анонсирована новая госпрограмма Сельской ипотеки с низкой ставкой от 2,7% годовых. И Янино попало под условия программы.
В марте по Сельской ипотеке уже можно приобрести квартиру. Например, одним из первых по новой программе «Россельхозбанка» был аккредитован микрорайон «Ясно.Янино» от ГК «КВС».
Условия программы достаточно интересные. Первый взнос — от 10%, ставка — от 2,7% годовых при наличии страхования или от 3% при отказе от него. В кредит можно взять от 100 000 до 5 млн рублей. Срок кредитования — от 1 месяца до 25 лет. Учитывая, что цены на квартиры в Янино варьируются в диапазоне от 1,9 млн рублей до 6,38 млн рублей (данные по ассортименту «КВС»), по Сельской ипотеке можно приобрести любое жилье, от студии до семейной «трешки».
Подробные условия программы смотрите на сайте: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage.
«Мы уже видим оживление. По «Ясно.Янино» поступает много заявок на одобрение кредита, — комментирует Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». — Людям программа интересна, поскольку выгода здесь очевидна. Например,1-комнатную квартиру в Янино можно приобрести за 2,7 млн рублей. При одинаковом первом взносе 10% (270 тысяч рублей) и сроке кредита 15 лет ежемесячный платеж при Сельской ипотеке (при ставке 2,7% годовых) составит 16450 рублей, по базовой ипотечной программе (ставка не менее 9% годовых) — 24680 рублей. Разница в платеже каждый месяц — более 8 тысяч рублей. Это весомая сумма».
В компании отмечают: для тех, кто задумывался о покупке квартиры, но не решался и копил средства на первый взнос или же не тянул высокий ежемесячный платеж при базовой ставке, программа станет хорошим стимулом для покупки. Улучшить условия жизни можно не когда-то в светлом будущем, а прямо сейчас. Сколько продлится госпрограмма и насколько хватит выделенного на нее бюджета, неизвестно, поэтому покупатели спешат заключить сделку как можно раньше.
В «КВС», где уже подписали первый договор с Сельской ипотекой, рассказывают, что особенно рады за семейных покупателей с детьми. Такие граждане наиболее чувствительны к суммам ежемесячных выплат, ведь дети — это значительная финансовая нагрузка. При этом семьям особенно нужна собственная удобная квартира с отдельными комнатами для детей и родителей.
«В «Ясно.Янино» у нас преобладают именно такие покупатели, ведь наш микрорайон прекрасно подходит для молодых семей. Янино, с одной стороны, выигрывает близостью к транспортной сети и деловому центру Петербурга, где сосредоточены основные рабочие места. А значит, родители смогут тратить меньше времени на дорогу. С другой — благодаря невысотной застройке и низкой плотности населения, в Янино сохраняется спокойствие и тишина пригорода. «Ясно.Янино», например, граничит с лесным массивом, просторные территории отданы под общественные зоны, детские и спортивные площадки, много внимания уделяется местам, где могли бы общаться семьи и соседи, — отмечает Анжелика Альшаева. — И что самое важное — в микрорайоне предусмотрена своя социальная инфраструктура: ребенка не нужно будет никуда отвозить по утрам, все необходимое будет на расстоянии нескольких минут мешком. На территории «Ясно.Янино» появится три детских сада и школа. Первый детсад уже строится, возведение школы начнется в следующем году. Пока же в микрорайоне работает детский развивающий центр и отделения поликлиники для детей и взрослых, где принимают по полису ОМС. И, конечно, здесь уже есть все необходимые магазины».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО «КВС Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)