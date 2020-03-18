Жилой комплекс с большими возможностями

Проект комплексной застройки территории получил название «На Царскосельских холмах». Он занимает площадь 316 га на подъезде к городу Пушкину. Строительство ведёт компания «Терминал-Ресурс». Малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3» — гордость застройщика. Объект уже построен и сдан. Оставшиеся квартиры продаются по договору купли-продажи.



Качество и количество



В составе жилого комплекса три четырёхэтажных дома на 168 квартир. Дома построены по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Все квартиры здесь крупногабаритны и спланированы в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные. В квартирографии есть однокомнатные от 42 кв. м и трёхкомнатные до 104 кв. м. При необходимости предусмотрено объединение кухни и гостиной. Высота потолков в квартирах составляет 3 м.



Интересно решена система отопления квартир. Отопление производится по технологии «тёплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов, установленных в каждой жилой зоне, жильцы имеют возможность поддерживать комфортную температуру воздуха в любое время года. В детской комнате и спальне температура может быть теплее, а на кухне и в гостиной прохладнее.



Тёплые водяные полы не требуют радиаторов и внешних труб, равномерно прогревают воздух, не пересушивая его. Коммунальные платежи за отопление у жителей «Образцовых кварталов» в 1.75 раз ниже, чем при центральной системе отопления.



На входе в каждый жилой дом производится очистка воды, что повышает ее качество и продлевает срок эксплуатации сантехнического оборудования.



Важная деталь



Оригинальной деталью проекта являются эркеры — выходящая из плоскости фасада часть помещения, увеличивающая внутреннее пространство. Чаще всего дома с эркерами встречаются в историческом центре Петербурга. В них эркер выполняет, главным образом, эстетическую функцию — делает фасад более интересным. В «Образцовом квартале 3» этот архитектурный элемент исключительно практичен. Он улучшают инсоляцию помещения, увеличивает квартиру и расширяют возможности дизайна интерьера. Правильная прямоугольная форма эркера добавляет жилой площади шесть полезных метров. Эркеры могут использоваться в качестве зоны отдыха, гостиной, зимнего сада, кабинета или детского уголка. Одно из самых популярных решений — обеденная зона.

