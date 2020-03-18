Публикуется на правах рекламы
Жилой комплекс с большими возможностями
Многие покупатели считают, что все новые жилые комплексы между собой очень похожи. Надо лишь выбрать приемлемое качество за подходящую цену. Но в Пушкинском районе развивается проект, который способен удивить даже самых взыскательных покупателей.
Проект комплексной застройки территории получил название «На Царскосельских холмах». Он занимает площадь 316 га на подъезде к городу Пушкину. Строительство ведёт компания «Терминал-Ресурс». Малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3» — гордость застройщика. Объект уже построен и сдан. Оставшиеся квартиры продаются по договору купли-продажи.
Качество и количество
В составе жилого комплекса три четырёхэтажных дома на 168 квартир. Дома построены по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Все квартиры здесь крупногабаритны и спланированы в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные. В квартирографии есть однокомнатные от 42 кв. м и трёхкомнатные до 104 кв. м. При необходимости предусмотрено объединение кухни и гостиной. Высота потолков в квартирах составляет 3 м.
Интересно решена система отопления квартир. Отопление производится по технологии «тёплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов, установленных в каждой жилой зоне, жильцы имеют возможность поддерживать комфортную температуру воздуха в любое время года. В детской комнате и спальне температура может быть теплее, а на кухне и в гостиной прохладнее.
Тёплые водяные полы не требуют радиаторов и внешних труб, равномерно прогревают воздух, не пересушивая его. Коммунальные платежи за отопление у жителей «Образцовых кварталов» в 1.75 раз ниже, чем при центральной системе отопления.
На входе в каждый жилой дом производится очистка воды, что повышает ее качество и продлевает срок эксплуатации сантехнического оборудования.
Важная деталь
Оригинальной деталью проекта являются эркеры — выходящая из плоскости фасада часть помещения, увеличивающая внутреннее пространство. Чаще всего дома с эркерами встречаются в историческом центре Петербурга. В них эркер выполняет, главным образом, эстетическую функцию — делает фасад более интересным. В «Образцовом квартале 3» этот архитектурный элемент исключительно практичен. Он улучшают инсоляцию помещения, увеличивает квартиру и расширяют возможности дизайна интерьера. Правильная прямоугольная форма эркера добавляет жилой площади шесть полезных метров. Эркеры могут использоваться в качестве зоны отдыха, гостиной, зимнего сада, кабинета или детского уголка. Одно из самых популярных решений — обеденная зона.
В загородном стиле
Многие квартиры на Царскосельских холмах — с хорошими видовыми характеристиками. Этому способствует малоэтажность застройки, расширенные дороги и просторные дворы. Панорамное остекление эркерах «Образцового квартала 3» создаёт эффект террасы. Новосёлы любуются звёздным небом, наблюдают восходы и закаты.
В жилом комплексе совмещаются сразу несколько характеристик загородного дома: помимо высоких потолков, больших площадей, свободных планировок и эркеров, на верхних этажах 2- и 3-комнатных квартир предусмотрена возможность установки камина. Дополнительные согласования не потребуются: достаточно выбрать оборудование и пригласить специалиста для установки — и можно наслаждаться книгой и чашечкой кофе у настоящего домашнего очага.
Хорошо ехать
На Царскосельских холмах есть всё для комфортного проживания. Работают магазины, детский сад, медицинский центр. Доступны широкие возможности для занятий спортом — рядом действует конноспортивный клуб «Райдер», многопрофильный спортивный комплекс «Высота», готовится открытие Ледовой арены. В двух километрах начинаются знаменитые парки Пушкина.
Во дворе устроены детская и спортивная площадки, спроектировано достаточное количество парковочных мест, выполнено озеленение — скоро под окнами новосёлов зацветёт сирень. Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» придётся по душе тем, кто хочет жить в городской черте, но вдали от шума и суеты.
Квартиры с эркером в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовый кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya