«Парфюмер» обокрал квартиру на Адмирала Трибуца. Вор будет источать запах «Шанель» и «Герлен»
Необычную кражу расследует полиция Красносельского района Петербурга. Домушник позарился на дорогой парфюм.
Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне вечером дежурную часть главка позвонил 35-летний мужчина. Он заявил о том, что его квартиру в доме №5 по улице Адмирала Трибуца обчистили. В жилище злоумышленник попал методом подбора ключей. Из однокомнатной он унёс 85 тысяч рублей и три флакона туалетной воды «Шанель» и «Герлен».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».