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18.03.2020 10:03
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«Парфюмер» обокрал квартиру на Адмирала Трибуца. Вор будет источать запах «Шанель» и «Герлен»

Необычную кражу расследует полиция Красносельского района Петербурга. Домушник позарился на дорогой парфюм.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне вечером дежурную часть главка позвонил 35-летний мужчина. Он заявил о том, что его квартиру в доме №5 по улице Адмирала Трибуца обчистили. В жилище злоумышленник попал методом подбора ключей. Из однокомнатной он унёс 85 тысяч рублей и три флакона туалетной воды «Шанель» и «Герлен».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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