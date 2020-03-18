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18.03.2020 09:48
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В Луге с рельсов сошли три вагона. В Петербург опаздывают утренние электрички

Сход вагонов электропоезда в Луге сбил расписание пригородного железнодорожного сообщения утром 18 марта. В Петербург опаздывают пассажиры двух электричек.

О перебоях в графике «Фонтанке» сообщили читатели, которые сорок минут прождали электричку в Петербург на станции Татьянино. В ОЖД подтвердили, что позже намеченного пришёл не только следовавший из Луги поезд №6104, но №6106.

«В половине шестого утра на станции Луга при осуществлении манёвров без пассажиров произошел сход трёх вагонов электропоезда», — сообщили в ОЖД, отметив, что задержка не превысит часа. Электричка №6104 уже доставила пассажиров в Петербург.

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Комментарии (1)

Cashmare
а отмена утренних и вечерних электричек в Ораниенбаумском направлении на ближайшие три дня как минимум - тоже из-за схода трех вагонов в Луге?
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