В Луге с рельсов сошли три вагона. В Петербург опаздывают утренние электрички

Сход вагонов электропоезда в Луге сбил расписание пригородного железнодорожного сообщения утром 18 марта. В Петербург опаздывают пассажиры двух электричек.



О перебоях в графике «Фонтанке» сообщили читатели, которые сорок минут прождали электричку в Петербург на станции Татьянино. В ОЖД подтвердили, что позже намеченного пришёл не только следовавший из Луги поезд №6104, но №6106.

«В половине шестого утра на станции Луга при осуществлении манёвров без пассажиров произошел сход трёх вагонов электропоезда», — сообщили в ОЖД, отметив, что задержка не превысит часа. Электричка №6104 уже доставила пассажиров в Петербург.