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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 09:04
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Всемирный банк увеличил финансирование борьбы с коронавирусом. Бюджет вырос на 2 млрд долларов

Всемирный банк выделит ещё два миллиарда долларов на оказание помощи странам, в которых бушует коронавирус. В общей сложности организация предоставит 14 миллиардов.

Как сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 18 марта, большая часть этих средств — 8 млрд — предназначена частным компаниям и их сотрудникам, пострадавших от экономических последствий коронавируса.

Поддержать финансово собираются и другие секторы экономики, а также туристическую отрасль и обрабатывающую промышленность.

«Очень важно, чтобы мы сократили время восстановления. Операции по поддержке уже ведутся, и утверждённые инструменты финансирования помогут сохранить экономику, компании и рабочие места», — цитирует Малпасса «Интерфакс».

Две недели назад фонд быстрого реагирования насчитал 12 млрд долларов, в банке не исключали, что этого может быть недостаточно.

Число заразившихся коронавирусом в России накануне достигло 114 человек, в Петербурге зафиксировано 9 случаев, ещё 267 пациентов находятся на карантине в Боткина.

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