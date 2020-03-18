Всемирный банк увеличил финансирование борьбы с коронавирусом. Бюджет вырос на 2 млрд долларов

Всемирный банк выделит ещё два миллиарда долларов на оказание помощи странам, в которых бушует коронавирус. В общей сложности организация предоставит 14 миллиардов.



Как сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 18 марта, большая часть этих средств — 8 млрд — предназначена частным компаниям и их сотрудникам, пострадавших от экономических последствий коронавируса.

Поддержать финансово собираются и другие секторы экономики, а также туристическую отрасль и обрабатывающую промышленность.

«Очень важно, чтобы мы сократили время восстановления. Операции по поддержке уже ведутся, и утверждённые инструменты финансирования помогут сохранить экономику, компании и рабочие места», — цитирует Малпасса «Интерфакс».