Всемирный банк увеличил финансирование борьбы с коронавирусом. Бюджет вырос на 2 млрд долларов
Всемирный банк выделит ещё два миллиарда долларов на оказание помощи странам, в которых бушует коронавирус. В общей сложности организация предоставит 14 миллиардов.
Как сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 18 марта, большая часть этих средств — 8 млрд — предназначена частным компаниям и их сотрудникам, пострадавших от экономических последствий коронавируса.
Поддержать финансово собираются и другие секторы экономики, а также туристическую отрасль и обрабатывающую промышленность.
«Очень важно, чтобы мы сократили время восстановления. Операции по поддержке уже ведутся, и утверждённые инструменты финансирования помогут сохранить экономику, компании и рабочие места», — цитирует Малпасса «Интерфакс».
Две недели назад фонд быстрого реагирования насчитал 12 млрд долларов, в банке не исключали, что этого может быть недостаточно.
Число заразившихся коронавирусом в России накануне достигло 114 человек, в Петербурге зафиксировано 9 случаев, ещё 267 пациентов находятся на карантине в Боткина.