Российские сервисы такси начали дезинфицировать машины из-за коронавируса. Водители будут работать в масках

«Начиная с 18 марта водители такси, подключенные к "Ситимобил", смогут провести полную дезинфекцию своего автомобиля у партнеров компании. Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", - рассказали в пресс-службе сервиса.

Сервис заказа такси «Ситимобил» начал бесплатную дезинфекцию автомобилей для подключенных к сервису водителей на фоне распространения коронавируса, а «Яндекс.Такси» ранее уже организовал в Москве пункты по выдаче водителям дезинфицирующих средств, рассказали 18 марта РИА Новости в компаниях.

Там уточнили, что первые стационарные пункты дезинфекции запустят на территории вблизи аэропорта «Шереметьево», а также на базе партнера. На период теста водители смогут обработать автомобиль в рабочее время с 10 до 18 часов. При этом в компании не исключают возможности введения круглосуточного режима работы пунктов, а также расширения географии предоставления услуги, если обстановка по распространению коронавируса не нормализуется.



В «Яндекс.Такси» сообщили, что сервис с середины марта организовал в аэропорту «Шереметьево» пункты, где водители могут бесплатно измерить температуру, получить маски и дезинфицирующие средства.



Пользователям такси сервис напоминает о том, что безналичная оплата - самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, поскольку для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.

