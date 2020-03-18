Роспотребнадзор начал бороться с коронавирусом с декабря

Роспотребнадзор с 31 декабря начал принимать меры для того, чтобы коронавирус не распространился в России. Об этом глава ведомства Анна Попова заявила в программе «Право на справедливость» в эфире «Первого канала».

«Первая информация — посыл к действию. Мы усилили заслон на границе, нам надо было не допустить завоз инфекции», — сказала Попова и отметила, что ограничения создают неудобства как для граждан, так и для бизнеса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.