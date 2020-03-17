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17.03.2020 22:09
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Меркель: Запрет на въезд в Евросоюз начинает действовать немедленно

Лидеры Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд в ЕС на 30 дней. Об этом 17 марта после видеоконференции с участием глав государств и правительств союза заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Der Spiegel.

Она подчеркнула, что Германия начинает исполнение этого решения немедленно. По данным Spiegel, немецкая федеральная полиция уже получила указание не пускать в аэропортах на территорию Германии не граждан ЕС.

По предварительной информации, исключения сделают для врачей, медсестёр и учёных, а также представителей пограничных ведомств.

Напомним, накануне о грядущем закрытии границ Евросоюза заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А первой такое решение предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия закрывает свои границы для иностранцев с 18 марта по 1 мая.

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Комментарии (3)

Иван Кадачигов
Да ехать туда сейчас небезопасно, хорошо бы оттуда не выпускать.
hal9000
Мигрантов вирус не берет..кстати и негры совершенно вирусам неинтересны..
sektor7
Неплохо. Все уехавшие из рф пусть там пока остаются на 30 дней.
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