Меркель: Запрет на въезд в Евросоюз начинает действовать немедленно

Лидеры Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд в ЕС на 30 дней. Об этом 17 марта после видеоконференции с участием глав государств и правительств союза заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Der Spiegel.
Она подчеркнула, что Германия начинает исполнение этого решения немедленно. По данным Spiegel, немецкая федеральная полиция уже получила указание не пускать в аэропортах на территорию Германии не граждан ЕС.
По предварительной информации, исключения сделают для врачей, медсестёр и учёных, а также представителей пограничных ведомств.
Напомним, накануне о грядущем закрытии границ Евросоюза заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А первой такое решение предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Россия закрывает свои границы для иностранцев с 18 марта по 1 мая.