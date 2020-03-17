Меркель: Запрет на въезд в Евросоюз начинает действовать немедленно

Лидеры Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд в ЕС на 30 дней. Об этом 17 марта после видеоконференции с участием глав государств и правительств союза заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Der Spiegel.



Она подчеркнула, что Германия начинает исполнение этого решения немедленно. По данным Spiegel, немецкая федеральная полиция уже получила указание не пускать в аэропортах на территорию Германии не граждан ЕС.



По предварительной информации, исключения сделают для врачей, медсестёр и учёных, а также представителей пограничных ведомств.

