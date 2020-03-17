Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе отменяется из-за коронавируса

Чемпионаты мира по хоккею в первом дивизионе в группах А и Б отменяются из-за распространения коронавируса. Об этом 17 марта вечером сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).



Соревнования, которые выявят двух участников ЧМ-2021 в элитном дивизионе, должны были пройти с 27 апреля по 3 мая в Любляне и в те же даты в польском Катовице.



Обсуждали также и ЧМ-2020 в элитном дивизионе, который должен пройти в Швейцарии в мае.



«К сожалению, в настоящее время не может быть принято никаких важных решений, касающихся статуса чемпионата мира-2020. Заинтересованные стороны открыто обсудили сложившуюся ситуацию с коронавирусом, затронувшую многие страны, представляющие команды-участницы турнира», - заявил глава IIHF Рене Фазель.

