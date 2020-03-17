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17.03.2020 22:05
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Финляндия вернёт россиянина, нелегально пробравшегося через границу

Гражданин России 38 лет был задержан неподалёку от финской Иматры, сообщает 17 марта Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

По данным ведомства, его засекла автоматическая система слежения. Непрошеного гостя поймали спустя 10 минут после нелегального пересечения границы.

Что толкнуло россиянина нарушить закон и бежать к европейским соседям, не уточняется. Однако финские пограничники отметили, что после допроса мужчину с обвинением в нарушении границы вернут в Россию.

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Комментарии (2)

Евгений Полянский
Фонтанка совсем скатилась, уже луппанарии рекламирует.
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