Финляндия вернёт россиянина, нелегально пробравшегося через границу
Гражданин России 38 лет был задержан неподалёку от финской Иматры, сообщает 17 марта Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.
По данным ведомства, его засекла автоматическая система слежения. Непрошеного гостя поймали спустя 10 минут после нелегального пересечения границы.
Что толкнуло россиянина нарушить закон и бежать к европейским соседям, не уточняется. Однако финские пограничники отметили, что после допроса мужчину с обвинением в нарушении границы вернут в Россию.