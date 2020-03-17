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17.03.2020 18:51
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Задержанного на пикетах у Медного всадника активиста Тебина оштрафовали на 10 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Петербурга 17 марта постановил привлечь к административной ответственности активиста Антона Тебина, который в минувшее воскресенье принял участие в одиночных пикетах против поправок в Конституцию. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Тебина привлекли к ответственности по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В протоколе, составленном в отношении активиста, говорится, что 15 марта он находился на Сенатской площади, где присутствовали еще не менее 50 человек, для выражения несогласия с конституционными реформами. Антон Тебин, по версии полиции, скандировал: «Позор! Люстрация!», находясь менее чем в метре от других участников мероприятия.

Активист, в свою очередь, пояснил, что не произносил слова «люстрация», а свои действия расценивает как одиночное пикетирование.

Напомним, 15 марта полиция задержала более 20 человек — участников одиночных пикетов на Сенатской площади, напротив здания Конституционного суда. Активисты возложили ко входу цветы и текст действующей Конституции, таким образом призвав судей не одобрять принятые Госдумой и утвержденные Советом Федерации поправки. Затем участники встали в пикеты у Медного всадника. Некоторых людей с плакатами полиция задерживала без объяснения причин. На следующий день КС признал изменения законными.

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