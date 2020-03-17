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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 17:52
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Мукомолы не исключают подорожания хлеба к лету. Цены на рожь и пшеницу пошли в рост

Петербургские мукомолы не будут останавливать производство из-за коронавируса, но видят ажиотаж на рынке сырья. Об этом заявила 17 марта Наталья Загорская, генеральный директор ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов Кирова» на штабе по улучшению условий ведения бизнеса.

По ее словам, пшено за неделю подорожало на 20%, рожь — на 23%. Более дорогое сырье в сочетании с подорожавшими кредитами могут создать «эффект» к лету, предупредила она.

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Комментарии (1)

Skazochny
основные пахотные земли мы знаем кому принадлежат в эрэфии..
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