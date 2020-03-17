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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 17:44
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Ретейлеры предложили диагностировать коронавирус в петербургских ТЦ. Роспотребнадзор отказался

Разместить выездные диагностические центры в крупных ТЦ и гипермаркетах в целях борьбы с распространением коронавируса предложила 17 марта в ходе штаба по улучшению условий ведения бизнеса Ольга Волкова, заместитель директора по связям с органами власти X5 Retail Group. «Если люди пришли за продуктами, целесообразно провести диагностику», — сказала она.

Роспотребнадзор идею не поддержал. «Отбор материалов на торговой площади — это нереально, это должно быть медицинское учреждение, имеющее лицензию», — сказала глава Роспотребнадзора в Петербурге Наталья Башкетова.

Сейчас сбор носоглоточных мазков проходит на базе стационарных поликлиник, отметила она. Также будет проводиться скрининг наиболее уязвимых групп населения.

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Комментарии (2)

dragvs
Смысл? Они даже маски не могут начать продавать, а тут замахнулась Ольга.
260676191
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