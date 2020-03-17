Лжеминёры забросали анонимками петербургские суды и нацелились на туристов

Авторы спам-рассылки продолжают тревожить районные суды Петербурга. В этот раз искать взрывчатку правоохранителям предлагают также в гостиницах и на вокзалах.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, около половины третьего дня 17 марта угрозы получили в Сестрорецком, Красногвардейском, Ленинском, Смольнинском и Василеостровском судах. Заседания прерваны, сотрудников и участников попросили освободить здания.



В письме, которое пришло в Василеостровский, автор предупреждает, что «самолёт летит» на вокзалы, также заденет под сорок гостиниц, которые в основном расположены в центральной части города.

