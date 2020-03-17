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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 16:39
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«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС уже в ближайшее время. Город собираются закрыть на въезд

В российской столице в ближайшее время может быть ввведен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом 17 марта со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости».

По данным издания, в Москве собираются прекратить работу общественного транспорта (в том числе метро), город могут закрыть на въезд. Режим ЧС также предполагает закрытие в городе всех предприятий, кроме тех, которые отвечают за жизнеобеспечение города. Работать в таком случае продолжат продуктовые магазины и аптеки. Кроме того, будет введен комендантский час (запрет на выход на улицу без особого разрешения), а улицы будут патрулировать сотрудники полиции и Росгвардии.

Собеседник в правоохранительных органах столицы заявил «Ведомостям», что все ведомства (МВД, Росгвардия, МЧС, медицинские формирования Минобороны) готовятся к возможному введению режима ЧС. От официальных комментариев в мэрии Москвы и штабе по борьбе с коронавирусом отказались.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Lazy
Госдуму, госдуму на карантин в первую очередь!
anatolk
вопрос один - на какие шиши люди будут сидеть по домам? а они не хотят ли они отменить оплату кредитов и ипотеки месяцев так на 3-6?
Гриб
если такое произойдет могу только шляпу снять.Хорошо бы и в нашем городе принять подобные меры.Сбеглов, ау
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