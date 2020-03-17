«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС уже в ближайшее время. Город собираются закрыть на въезд

В российской столице в ближайшее время может быть ввведен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом 17 марта со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости».



По данным издания, в Москве собираются прекратить работу общественного транспорта (в том числе метро), город могут закрыть на въезд. Режим ЧС также предполагает закрытие в городе всех предприятий, кроме тех, которые отвечают за жизнеобеспечение города. Работать в таком случае продолжат продуктовые магазины и аптеки. Кроме того, будет введен комендантский час (запрет на выход на улицу без особого разрешения), а улицы будут патрулировать сотрудники полиции и Росгвардии.

