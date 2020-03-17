Бывший кандидат в президенты России подал иск к «ВКонтакте» из-за сведений о личной жизни

Предприниматель Павел Грудинин подал в суд на социальную сеть «ВКонтакте». Он просит зачистить контент от некоторых публикаций.

Иск зарегистрирован в Смольнинском суде Петербурга 17 марта, узнала «Фонтанка», и к рассмотрению еще не принят.

Кроме Грудинина истцами числятся два человека с его фамилией и гражданская супруга бывшего кандидата в президенты — бывшая юрист возглавляемого предпринимателем совхоза имени Ленина.

После выборов президента России в 2018 году, на которых Грудинин занял второе место, многие СМИ начали информационную кампанию против него. Публикации затрагивали, в том числе, гражданскую супругу и общих детей.