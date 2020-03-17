FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 15:55
6
Печать

В Петербурге сына судьи обвинили в умышленном убийстве. Он уверяет, что выстрелил в друга случайно

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение 14-летнему фигуранту дела об убийстве сверстника. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат подростка Артём Баконин.

Как уточнил Баконин, 17 марта его подзащитному предъявили часть 1 статьи 105 УК (умышленное причинение смерти) и допросили в качестве обвиняемого. Адвокат настаивает, что подросток действовал непредумышленно, что подпадает под статью 109 УК. В соответствии с ней привлечь к ответственности могут только тех, кому на момент совершения преступления исполнилось 16 лет.

Сына судьи Третьего кассационного суда задержали 8 марта после того, как накануне вечером на лестничной площадке дома по улице Ижорского Батальона нашли тело его одноклассника. По версии следствия, подросток воспользовался охотничьим ружьём отца, застрелил приятеля и сбежал с места преступления. Сам обвиняемый на первом допросе признал вину в убийстве, но заявил, что выстрел стал случайностью: он достал оружие, чтобы впечатлить друзей, и сбежал, испугавшись сделанного. Суд отправил подростка под домашний арест, но разрешил не возвращаться в квартиру, где погиб друг.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

260561981
Я лично уверен, что выстрел был умышленный. Мол, папка если что отмажет
260676191
Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ⇉ http://bighype.pw
LiChaBaTa
Граждане обязаны хранить оружие и патроны по месту их проживания, соблюдая установленные требования, обеспечивающие их сохранность, безопасность хранения оружия и исключающие доступ к ним посторонних лиц. За нарушение штраф от 500 до 2000 руб.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний