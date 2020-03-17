В Петербурге сына судьи обвинили в умышленном убийстве. Он уверяет, что выстрелил в друга случайно
Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение 14-летнему фигуранту дела об убийстве сверстника. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат подростка Артём Баконин.
Как уточнил Баконин, 17 марта его подзащитному предъявили часть 1 статьи 105 УК (умышленное причинение смерти) и допросили в качестве обвиняемого. Адвокат настаивает, что подросток действовал непредумышленно, что подпадает под статью 109 УК. В соответствии с ней привлечь к ответственности могут только тех, кому на момент совершения преступления исполнилось 16 лет.
Сына судьи Третьего кассационного суда задержали 8 марта после того, как накануне вечером на лестничной площадке дома по улице Ижорского Батальона нашли тело его одноклассника. По версии следствия, подросток воспользовался охотничьим ружьём отца, застрелил приятеля и сбежал с места преступления. Сам обвиняемый на первом допросе признал вину в убийстве, но заявил, что выстрел стал случайностью: он достал оружие, чтобы впечатлить друзей, и сбежал, испугавшись сделанного. Суд отправил подростка под домашний арест, но разрешил не возвращаться в квартиру, где погиб друг.