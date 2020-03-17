Цены на лекарства отправят на карантин. Госдума одобрила госрегулирование ценников в аптеках при коронавирусе

Правительству России разрешили на 90 дней устанавливать «предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия» в случае чрезвычайной ситуации и при угрозе распространения заболеваний.



«Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей — следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам. На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов», — говорится 17 марта в заявлении председателя Государственной думы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты парламента.

