О смертельно опасном коронавирусе российским пенсионерам расскажут на рекламных щитах и по телефону

Главный государственный санитарный врач Анна Попова распорядилась информировать о коронавирусе пенсионеров и тех, у кого хронические болезни. Через СМИ, листовки и рекламные щиты.



Об этом сказано в постановлении, которое было опубликовано 17 марта. Из текста следует, что рассказывать о коронавирусе надо тем, кому за 60, и тем, у кого хронические болезни легких, сердца и эндокринной системы.



Для этого, пишет Попова, надо использовать СМИ, мобильные и иные средства связи, бюллетени, листовки, рекламные щиты и «другие способы».

