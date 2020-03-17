О смертельно опасном коронавирусе российским пенсионерам расскажут на рекламных щитах и по телефону
Главный государственный санитарный врач Анна Попова распорядилась информировать о коронавирусе пенсионеров и тех, у кого хронические болезни. Через СМИ, листовки и рекламные щиты.
Об этом сказано в постановлении, которое было опубликовано 17 марта. Из текста следует, что рассказывать о коронавирусе надо тем, кому за 60, и тем, у кого хронические болезни легких, сердца и эндокринной системы.
Для этого, пишет Попова, надо использовать СМИ, мобильные и иные средства связи, бюллетени, листовки, рекламные щиты и «другие способы».
Тем же распоряжением Попова рекомендовала ограничить массовые мероприятия по всей стране.
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