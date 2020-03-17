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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 14:47
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О смертельно опасном коронавирусе российским пенсионерам расскажут на рекламных щитах и по телефону

Главный государственный санитарный врач Анна Попова распорядилась информировать о коронавирусе пенсионеров и тех, у кого хронические болезни. Через СМИ, листовки и рекламные щиты.

Об этом сказано в постановлении, которое было опубликовано 17 марта. Из текста следует, что рассказывать о коронавирусе надо тем, кому за 60, и тем, у кого хронические болезни легких, сердца и эндокринной системы.

Для этого, пишет Попова, надо использовать СМИ, мобильные и иные средства связи, бюллетени, листовки, рекламные щиты и «другие способы».

Тем же распоряжением Попова рекомендовала ограничить массовые мероприятия по всей стране.

«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

alexadmin
- Здравствуйте, это служба информирования о вирусе. Вирус передается через купюры. Мы производим обмен на новые, дезинфицированные. Назовите ваш адрес и через час к вам подъедет наш сотрудник. - уже через 3 дня по всему городу будет?
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