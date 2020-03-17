Олимпиада пока без зрителей. Эстафета олимпийского огня пройдет без людей из-за коронавируса
Власти Фукусимы отменили все мероприятия, которые были запланированы во время старта эстафеты олимпийского огня для Токио-2020.
«Эстафета в Фукусиме пройдет без зрителей, и местные органы власти отменяют свои приветственные церемонии», — цитирует 17 марта заявление главы оргкомитета Тосиро Муто Bloomberg.
По его словам, пока Олимпиаду в Токио отменять не планируют, однако коронавирус внесет изменения в некоторые мероприятия.
Эстафета олимпийского огня начнется 26 марта. Факел пересечет все 47 префектур, чтобы добраться до столицы Японии.
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