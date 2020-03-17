Олимпиада пока без зрителей. Эстафета олимпийского огня пройдет без людей из-за коронавируса

Власти Фукусимы отменили все мероприятия, которые были запланированы во время старта эстафеты олимпийского огня для Токио-2020.



«Эстафета в Фукусиме пройдет без зрителей, и местные органы власти отменяют свои приветственные церемонии», — цитирует 17 марта заявление главы оргкомитета Тосиро Муто Bloomberg.



По его словам, пока Олимпиаду в Токио отменять не планируют, однако коронавирус внесет изменения в некоторые мероприятия.



Эстафета олимпийского огня начнется 26 марта. Факел пересечет все 47 префектур, чтобы добраться до столицы Японии.

