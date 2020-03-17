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Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»
Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в марте 2020 года: NEWПИТЕР, «Архитектор», «Новое Купчино» и «Город мастеров».
В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области компания «Строительный трест» возводит восьмой и девятый лоты.
В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающем в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, на 90% выполнено остекление здания. Работы по прокладке наружных сетей выполнены на 80%, кровельные работы — на 60%. На объекте продолжаются работы по разводке системы отопления, а также системы электроснабжения.
В девятом лоте комплекса, также состоящем из 9-этажного дома на 259 квартир, в первой и второй секциях завершён монтаж окон, продолжается монтаж холодных витражей. Кроме того, запущена система отопления, ведутся отделочные работы. В третьей секции ведётся подготовка к запуску системы отопления, после чего рабочие приступят к отделочным работам. В четвёртой секции завершается монтаж окон и холодных витражей, также идёт подготовка к отделочным работам. Продолжаются сантехнические и электромонтажные работы. Ведутся общестроительные работы по пристройке. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.
В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 8 лота, получившего название «Архитектор».
Жилой комплекс «Архитектор» включает в себя 869 квартир и подземный паркинг на 274 машиноместа. Дом состоит из 5 секций, по форме напоминающих лист клевера. Во всех секциях начались работы по устройству кровли. В секциях 8.1 и 8.2 специалисты приступили к установке металлоконструкций на переходных балконах и лестничных клетках. В секциях 8.3, 8.4 и 8.5 выполнена заливка плиты перекрытия над 27 этажом. Специалисты продолжают работы по монтажу инженерных систем: отопление, электрика, слаботочные системы. На всех секциях продолжается монтаж окон. Кроме того, начались работы по строительству подземного паркинга. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.
На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. Во всех секциях завершён монтаж лифтового оборудования, ведутся отделочные работы мест общего пользования. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома, завершена кирпичная кладка стен, ведутся общестроительные работы на кровле, продолжается монтаж окон. Кроме того, завершились работы по прокладке магистральных систем, идёт поэтажная разводка инженерных сетей.
В Калининградской области компания «Строительный трест» продолжает строительство второго (третья очередь) и четвертого (четвертая очередь) лотов проекта ЖК «Город мастеров». В состав второго лота входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10.
В доме №7 идёт монтаж внутренней электропроводки и металлочерепицы на кровле. Ведутся работы по утеплению фасада, штукатурке стен и прокладке сантехнических коммуникаций. Закончен монтаж лифтового оборудования. В доме №8 ведётся работа по монтажу стропильной системы. Идёт кладка стен и перегородок с первого по шестой этаж. Заканчиваются работы по монтажу лифтового оборудования. В доме №9 закончено остекление окон и лоджий, идёт монтаж металлочерепицы на кровле и внутренней электропроводки, сантехнических коммуникаций. Продолжается монтаж лифтового оборудования. В доме №10 закончена кладка стен и перегородок, идёт металлочерепицы на кровле. Начаты работы по монтажу электрики. Заканчиваются работы по монтажу лифтового оборудования.
В состав четвёртого лота проекта входит один дом. В настоящее время ведётся заливка стен пятого этажа. На площадке продолжаются работы по прокладке наружного водопровода, ливневой и бытовой канализации.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
ЖК «NEWПИТЕР» — застройщик ООО «СТ-Новоселье», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «NEWПИТЕР» (7 лот) — застройщик ООО «ИК«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Капитал» — застройщик ЗАО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Архитектор» — застройщик ЗАО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Новое Купчино» — застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru
ЖК «Город Мастеров» — застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/