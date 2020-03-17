Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области компания «Строительный трест» возводит восьмой и девятый лоты.



В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающем в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, на 90% выполнено остекление здания. Работы по прокладке наружных сетей выполнены на 80%, кровельные работы — на 60%. На объекте продолжаются работы по разводке системы отопления, а также системы электроснабжения.



В девятом лоте комплекса, также состоящем из 9-этажного дома на 259 квартир, в первой и второй секциях завершён монтаж окон, продолжается монтаж холодных витражей. Кроме того, запущена система отопления, ведутся отделочные работы. В третьей секции ведётся подготовка к запуску системы отопления, после чего рабочие приступят к отделочным работам. В четвёртой секции завершается монтаж окон и холодных витражей, также идёт подготовка к отделочным работам. Продолжаются сантехнические и электромонтажные работы. Ведутся общестроительные работы по пристройке. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.



В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 8 лота, получившего название «Архитектор».



Жилой комплекс «Архитектор» включает в себя 869 квартир и подземный паркинг на 274 машиноместа. Дом состоит из 5 секций, по форме напоминающих лист клевера. Во всех секциях начались работы по устройству кровли. В секциях 8.1 и 8.2 специалисты приступили к установке металлоконструкций на переходных балконах и лестничных клетках. В секциях 8.3, 8.4 и 8.5 выполнена заливка плиты перекрытия над 27 этажом. Специалисты продолжают работы по монтажу инженерных систем: отопление, электрика, слаботочные системы. На всех секциях продолжается монтаж окон. Кроме того, начались работы по строительству подземного паркинга. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

