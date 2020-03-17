Битье окон в заброшенном особняке Витцеля для рекламного ролика превратилось в уголовное дело
КГИОП смог настоять на уголовном деле по факту повреждений старинного, но заброшенного особняка в Сестрорецке. Личность «вандала» не удалось бы установить, если бы он сам не выложил видео с битой в Instagram.
Как сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, дознание Курортного района возбудило дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).
В полиции внимательно изучили видео, которое появилось в Сети 10 марта 2020 года. В ролике молодой человек «беспрепятственно ходит в загородном доме Франца Романовича Витцеля в Сестрорецке и бьет стекла».
Здание построено в начале ХХ века, и на данный момент внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия как объект культурного наследия регионального значения.
Прибывшие на место сотрудники КГИОП выяснили, что разбиты 16 окон на втором этаже. Общий ущерб, по оценкам собственника имущественного комплекса, составил около 65 тысяч рублей.
Автор ролика, дизайнер Александр объяснил, что сделал усадьбу съемочной площадкой для своего рекламного ролика, результат выложил в Instagram. После разъяснений он удалил видео и извинился, признавшись, что не знал о статусе заброшенного здания. Однако это не спасло его от объяснений в полиции, куда мужчину пригласили вместе с битой.