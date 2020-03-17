Битье окон в заброшенном особняке Витцеля для рекламного ролика превратилось в уголовное дело

КГИОП смог настоять на уголовном деле по факту повреждений старинного, но заброшенного особняка в Сестрорецке. Личность «вандала» не удалось бы установить, если бы он сам не выложил видео с битой в Instagram.



Как сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, дознание Курортного района возбудило дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).



В полиции внимательно изучили видео, которое появилось в Сети 10 марта 2020 года. В ролике молодой человек «беспрепятственно ходит в загородном доме Франца Романовича Витцеля в Сестрорецке и бьет стекла».

