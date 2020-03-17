Росавиация не исключила банкротств авиакомпаний. Убытки отрасли из-за эпидемии коронавируса могут достичь 100 млрд рублей

Ситуация на авиарынке может к привести банкротствам авиакомпаний. Об этом 17 марта заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.



«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются — свыше 100 млрд рублей»,- сказал он, говоря об убытках авиакомпаний.



По словам Нерадько, авиакомпании России недополучили из-за закрытия полетов в Китай только в феврале 2019 года 1,7 млрд рублей. Для поддержки отрасли необходимо обнулить сборы за аэронавигационное обслуживание на некоторых маршрутах, считает глава Росавиации.

