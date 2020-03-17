Минюст США снял обвинения с российской компании «Конкорд». Прокуроры побоялись раскрыть все секреты проведения расследования о вмешательствах в выборы

Минюст США больше не хочет привести в суд российскую компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг». Как пишет 17 марта «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times, сотрудники ведомства испугались, что россияне получат доступ к информации об источниках и методах расследования.



Ранее ведомство обвиняло «Конкорд» в организации финансирования схем вмешательства в американские выборы 2016 года. Прокуроры напряглись, когда представители компании «вместо того, чтобы пытаться защищаться», решили использовать разбирательство для получения конфиденциальной информации, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству.

