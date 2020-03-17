Минюст США снял обвинения с российской компании «Конкорд». Прокуроры побоялись раскрыть все секреты проведения расследования о вмешательствах в выборы
Минюст США больше не хочет привести в суд российскую компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг». Как пишет 17 марта «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times, сотрудники ведомства испугались, что россияне получат доступ к информации об источниках и методах расследования.
Ранее ведомство обвиняло «Конкорд» в организации финансирования схем вмешательства в американские выборы 2016 года. Прокуроры напряглись, когда представители компании «вместо того, чтобы пытаться защищаться», решили использовать разбирательство для получения конфиденциальной информации, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству.
«Конкорд» целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы», — сообщается в прокурорском ходатайстве, направленном в суд в понедельник.
Кроме того прокуроры, по данным издания, «усомнились в преимуществах вынесения обвинительного вердикта против компании, которая не понесла бы реального наказания в США».
При этом ведомство по-прежнему добиваются признания виновными других 13 российских граждан и компании «Агентство интернет-исследований».
Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг», против них также выдвинуты обвинения. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.