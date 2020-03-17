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17.03.2020 09:21
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Правительство не хочет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Российское правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году. Об этом 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина и ЦБ.

Чиновники заявили, что совместно с ЦБ будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры.

Сейчас министерство финансов будет проводить мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, по мере необходимости им будет оказана финансовая поддержка.

Заявление было сделано на фоне нестабильности с курсом рубля и падающими котировками нефти.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
В рыночной экономике, или правительство сокращает бюджет, или бюджет сокращает правительство. Есть еще ручное управление, но это неизбежный крах, и бюджета, и правительства.
VVM1962
Прямо по Путину. Тот тоже не хотел менять конституцию, а на поверку оказалось враньем.
Так и тут. раз нет желания сокращать, значит сократят. Только сократят не расходы на содержание чиновников, а расходы на население.
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