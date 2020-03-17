Правительство не хочет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Российское правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году. Об этом 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина и ЦБ.



Чиновники заявили, что совместно с ЦБ будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры.



Сейчас министерство финансов будет проводить мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, по мере необходимости им будет оказана финансовая поддержка.



Заявление было сделано на фоне нестабильности с курсом рубля и падающими котировками нефти.