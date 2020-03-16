«Мы в состоянии войны». Президент Франции заявил о закрытии границ Евросоюза на 30 дней

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрываются уже с 17 марта на 30 дней. Об этом 16 марта вечером пишет Le Figaro.



«Мы в состоянии войны, санитарной войны», - подчеркнул Макрон. И добавил, что во Франции из-за эпидемии коронавируса приостановлена пенсионная реформа — инфекция сделала то, чего не смогли «желтые жилеты».



Кроме того, вводятся ограничения на передвижения внутри страны — всем жителя предписано оставаться дома и выходить только в крайних случаях.

