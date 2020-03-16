«Единая Россия» будет работать из дома: Медведев попросил. Но агитировать россиян голосовать за правку Конституции это не помешает

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» переходит на «удалённую работу». Об этом 16 марта заявил лидер партии, экс-премьер Дмитрий Медведев.

«Я бы просил перевести работу региональных отделений «Единой России» и работу центрального исполкома партии с учетом тех решений, которые принимаются практически во всем мире и в нашей стране тоже, в удаленный режим работы», — цитирует ТАСС слова Медведева, сказанные в ходе заседания бюро высшего совета партии в понедельник.

Третий президент РФ также отметил, что «Единой России» необходимо минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний.



«Сделать это сейчас не очень сложно, поскольку у всех есть средства коммуникаций. Речь идет об организационной работе. Но там, где это касается крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, там нужно просто посмотреть, как их организовать в будущем, это касается «Диктанта Победы» и всероссийского субботника. Посмотреть, как будут развиваться события, перенести [мероприятия] на более благоприятный период», — подчеркнул Дмитрий Медведев.



Фото: с сайта kremlin.ru

Вместе с тем экс-премьер заявил, что «Единая Россия» должна включиться в информирование россиян о смысле поправок в Конституцию, которые инициировал Владимир Путин.

«Совсем скоро состоится всероссийское голосование. Мы — крупнейшая партия, мы должны информировать людей, разъяснять им смысл поправок в Конституцию, поскольку суждений всегда много и в СМИ, и в Интернете, — сказал Медведев и указал на важность привлечения к работе максимального числа людей. — Имею в виду и депутатов, и активистов, и сторонников, и членов "Молодой гвардии"», — подытожил глава ЕР.

