«Единая Россия» будет работать из дома: Медведев попросил. Но агитировать россиян голосовать за правку Конституции это не помешает
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» переходит на «удалённую работу». Об этом 16 марта заявил лидер партии, экс-премьер Дмитрий Медведев.
«Я бы просил перевести работу региональных отделений «Единой России» и работу центрального исполкома партии с учетом тех решений, которые принимаются практически во всем мире и в нашей стране тоже, в удаленный режим работы», — цитирует ТАСС слова Медведева, сказанные в ходе заседания бюро высшего совета партии в понедельник.
Третий президент РФ также отметил, что «Единой России» необходимо минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний.
«Сделать это сейчас не очень сложно, поскольку у всех есть средства коммуникаций. Речь идет об организационной работе. Но там, где это касается крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, там нужно просто посмотреть, как их организовать в будущем, это касается «Диктанта Победы» и всероссийского субботника. Посмотреть, как будут развиваться события, перенести [мероприятия] на более благоприятный период», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Вместе с тем экс-премьер заявил, что «Единая Россия» должна включиться в информирование россиян о смысле поправок в Конституцию, которые инициировал Владимир Путин.
«Совсем скоро состоится всероссийское голосование. Мы — крупнейшая партия, мы должны информировать людей, разъяснять им смысл поправок в Конституцию, поскольку суждений всегда много и в СМИ, и в Интернете, — сказал Медведев и указал на важность привлечения к работе максимального числа людей. — Имею в виду и депутатов, и активистов, и сторонников, и членов "Молодой гвардии"», — подытожил глава ЕР.
Разъяснительную работу Медведев предлагает вести с использованием дистанционных и удаленных методов работы, а также цифровых ресурсов.
По мнению лидера ЕР, принятие поправок в Конституцию — это общий успех и подтверждение того, что президент, законодательная власть и общество слышат друг друга.
Ранее в понедельник Конституционный суд огласил решение, в котором признал все положения закона Владимира Путина о правках Конституции, в том числе обнуление президентских сроков для действующего президента, легитимными.
Накануне группа профессоров РАН, юристов и журналистов призвали судей КС избежать «национального раздора», а происходящее подписанты открытого письма назвали «антиконституционным переворотом». В Кремле на это заметили, что «есть и другие письма».