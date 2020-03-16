FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 19:05
0
Печать

Пневмонией и гриппом будет заниматься больница Святого Георгия. Боткина и Введенская уже трещат по швам

Больницу Святого Георгия перепрофилируют под пневмонии и грипп, так как Введенская и Боткинская на сегодняшний день переполнены. О временном перепрофилировании 16 марта на совещании в Смольном доложил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Доктор Питер» со ссылкой на главврача Боткинской инфекционной больницы пишет, что в боксах клиники на Пискарёвском сейчас находятся 238 пациентов с подозрением на коронавирус, в их числе пятеро инфицированных. Людей по одному размещали в боксы, рассчитанные на двоих, поэтому места быстро закончились.

В полностью перепрофилированную Введенскую больницу пациентов с обычными респираторными инфекциями начали направлять с 3 марта. Но и она к 15 марта переполнилась.

Вице-губернатор Олег Эргашев докладывал сегодня на совещании в Смольном, что в городе предусмотрена возможность развертывания дополнительных 1483 коек в 16 городских стационарах. Рассказал, что на этой неделе всех пациентов с предварительным диагнозом «пневмония» скорая будет доставлять только в больницу Святого Георгия. Прежде в периоды эпидподъема ОРВИ и гриппа в этой больнице перепрофилировали только два терапевтических отделения. На этот раз, по словам вице-губернатора, перепрофилируется вся больница: 580 коек и 36 реанимационных. К росту заболеваемости пневмонией город, по его словам, готов, реанимационные отделения клиник оснащены 1898 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 189 из них предназначены для инфицированных пациентов.

Эти и другие новости о коронавирусе читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний