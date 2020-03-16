Пневмонией и гриппом будет заниматься больница Святого Георгия. Боткина и Введенская уже трещат по швам

«Доктор Питер» со ссылкой на главврача Боткинской инфекционной больницы пишет, что в боксах клиники на Пискарёвском сейчас находятся 238 пациентов с подозрением на коронавирус, в их числе пятеро инфицированных. Людей по одному размещали в боксы, рассчитанные на двоих, поэтому места быстро закончились.

Больницу Святого Георгия перепрофилируют под пневмонии и грипп, так как Введенская и Боткинская на сегодняшний день переполнены. О временном перепрофилировании 16 марта на совещании в Смольном доложил вице-губернатор Олег Эргашев.

В полностью перепрофилированную Введенскую больницу пациентов с обычными респираторными инфекциями начали направлять с 3 марта. Но и она к 15 марта переполнилась.

Вице-губернатор Олег Эргашев докладывал сегодня на совещании в Смольном, что в городе предусмотрена возможность развертывания дополнительных 1483 коек в 16 городских стационарах. Рассказал, что на этой неделе всех пациентов с предварительным диагнозом «пневмония» скорая будет доставлять только в больницу Святого Георгия. Прежде в периоды эпидподъема ОРВИ и гриппа в этой больнице перепрофилировали только два терапевтических отделения. На этот раз, по словам вице-губернатора, перепрофилируется вся больница: 580 коек и 36 реанимационных. К росту заболеваемости пневмонией город, по его словам, готов, реанимационные отделения клиник оснащены 1898 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 189 из них предназначены для инфицированных пациентов.

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