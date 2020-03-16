Два пешехода серьезно пострадали под колесами неуправляемого автомобиля в Пушкинском районе Петербурга. Досталось также двум припаркованным машинам и забору частного дома.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 16 марта около 15:50 возле дома 23 по Звериницкой улице в Павловске. По предварительным данным, 23-летний молодой человек на автомобиле Volkswagen Golf по неустановленной причине не справился с управлением и наехал на поребрик.

После этого «Гольф» врезался в припаркованные автомобили Mitsubishi и Mazda и сбил двоих пешеходов. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» также добавляют, что отлетевший «Фольксваген» сломал забор частного дома.