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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 17:57
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Коронавирус в Петербурге: новые заболевшие, маски из Китая, уход учебных учреждений в «подполье»

Девять человек в Петербурге на сегодняшний день имеют подтверждённый статус заражённых коронавирусом. В России таких «счастливчиков», по официальным данным, 93 человека. Хотя в Роспотребнадзоре уверены — многие лечатся дома, не обращаясь в больницу.

16 марта на совещании в Смольном в очередной раз подняли проблему отсутствия медицинских масок в аптеках. Чиновники заявили, что изделия будут поставляться из Китая «Почтой России», потому как теперь у них масок в избытке, а у нас наоборот.

Школы и вузы уходят на дистанционное обучение. Уже как минимум 5 университетов заявили о парах на дому. Губернатор Петербурга Александр Беглов настаивает на том, что и детсадовцев нужно отправить домой. Зато от празднования Дня Победы город отказываться не готов.

Городской общественный транспорт усиленно дезинфицируют. Поезда метро — два раза в сутки, автобусы — после каждого рейса. Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Елена Башкетова сказала, что в случае с метро этого недостаточно. «Переводите как минимум на раз в час», — распорядилась она.

Эти и другие новости о коронавирусе читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Дмитрий Дмитриев
http://joxi.ru/YmE63JdcJW33j2 а как по поводу этой новости ?????????????????
MarinaTs
"....а, у нас наоборот..."??? "Наоборот" избытка - это недостаток. А, когда НЕТ ВООБЩЕ это что-то другое. Повсеместно в аптеках ответ один: "нет и не будет". То ли у нас все маски изначально были из Китая, то ли заводы по производству масок "встали", то что-то еще. Маски не попадают ни в аптеки, ни даже в больницы.
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