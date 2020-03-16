Коронавирус в Петербурге: новые заболевшие, маски из Китая, уход учебных учреждений в «подполье»
Девять человек в Петербурге на сегодняшний день имеют подтверждённый статус заражённых коронавирусом. В России таких «счастливчиков», по официальным данным, 93 человека. Хотя в Роспотребнадзоре уверены — многие лечатся дома, не обращаясь в больницу.
16 марта на совещании в Смольном в очередной раз подняли проблему отсутствия медицинских масок в аптеках. Чиновники заявили, что изделия будут поставляться из Китая «Почтой России», потому как теперь у них масок в избытке, а у нас наоборот.
Школы и вузы уходят на дистанционное обучение. Уже как минимум 5 университетов заявили о парах на дому. Губернатор Петербурга Александр Беглов настаивает на том, что и детсадовцев нужно отправить домой. Зато от празднования Дня Победы город отказываться не готов.
Городской общественный транспорт усиленно дезинфицируют. Поезда метро — два раза в сутки, автобусы — после каждого рейса. Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Елена Башкетова сказала, что в случае с метро этого недостаточно. «Переводите как минимум на раз в час», — распорядилась она.
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