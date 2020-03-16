Больше 50 человек не собираться. В Москве ввели новые ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новых жестких мерах для борьбы с коронавирусом после того, как в столице выявили десятки заболевших.
«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится 16 марта в заявлении Сергея Собянина, которое опубликовано на сайте мэра.
По его словам, в Москве скорость распространения нового вируса «кратно ниже», чем в других местах. Однако власти все равно решили усилить «меры карантина». Помимо ограничения на массовые мероприятия вводится режим самоизоляции для прибывших из США, Великобритании, ЕС и других европейских стран, включаю Украину и Белоруссию. Из-за коронавируса теперь нельзя будет купить билеты в салонах на наземном транспорте.
«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет», — подчеркивается в заявлении Собянина.
Напомним, что всего в Москве выявлены 53 случая заболевания коронавирусом.