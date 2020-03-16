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16.03.2020 17:12
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Больше 50 человек не собираться. В Москве ввели новые ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новых жестких мерах для борьбы с коронавирусом после того, как в столице выявили десятки заболевших.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится 16 марта в заявлении Сергея Собянина, которое опубликовано на сайте мэра.

По его словам, в Москве скорость распространения нового вируса «кратно ниже», чем в других местах. Однако власти все равно решили усилить «меры карантина». Помимо ограничения на массовые мероприятия вводится режим самоизоляции для прибывших из США, Великобритании, ЕС и других европейских стран, включаю Украину и Белоруссию. Из-за коронавируса теперь нельзя будет купить билеты в салонах на наземном транспорте.

«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет», — подчеркивается в заявлении Собянина.

Напомним, что всего в Москве выявлены 53 случая заболевания коронавирусом.

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Комментарии (2)

LeSucre
Маршрутка 70-80, один вагон метро - больше 300 человек вмещает. Меры эти серединка на половинку.
AEG
В автобусе или трамвае (я уж не вспоминаю про метро) сколько народу в час пик?
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