Больше 50 человек не собираться. В Москве ввели новые ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о новых жестких мерах для борьбы с коронавирусом после того, как в столице выявили десятки заболевших.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится 16 марта в заявлении Сергея Собянина, которое опубликовано на сайте мэра.