Apple заплатит рекордную сумму за нарушение конкуренции и сговор во Франции
Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства и ценовой сговор. Производитель договорился с компаниями-оптовиками Tech Data и Ingram Micro о том, что они не конкурируют между собой и не допускают соперничества дистрибьюторов.
Как 16 марта сообщается на сайте антимонопольной службы страны, это привело к слому конкуренции на оптовом рынке. «Полностью контролируя продажи, осуществляемые оптовыми компаниями», корпорация отдавала предпочтение собственному каналу сбыта. Технологический гигант контролировал как прямых, так и косвенных посредников и злоупотреблял экономической зависимостью премиум-дистрибьюторов, которые оказались в неблагоприятных условиях.
Как заявила глава французской антимонопольной службы Изабель де Сильва, ведомство сочло, что такие методы конкуренции серьёзно повлияли на рынок при распространении техники. Именно поэтому ведомство наложило «самый высокий штраф из когда-либо выписанных». Tech Data и Ingram Micro также заплатят по 76,1 и 62,9 миллиона евро.
Доказательства существования системы специалисты собирали с 2012 года, когда на Apple пожаловался его торговый посредник eBizcuss.
До этого с многочисленными судебными исками детище Стива Джобса сталкивалось, в частности, из-за кейса с замедлением работы старых iPhone. Руководители компании публично обещали «ускорить» технику с помощью новых операционных систем.