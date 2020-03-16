Apple заплатит рекордную сумму за нарушение конкуренции и сговор во Франции

Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства и ценовой сговор. Производитель договорился с компаниями-оптовиками Tech Data и Ingram Micro о том, что они не конкурируют между собой и не допускают соперничества дистрибьюторов.



Как 16 марта сообщается на сайте антимонопольной службы страны, это привело к слому конкуренции на оптовом рынке. «Полностью контролируя продажи, осуществляемые оптовыми компаниями», корпорация отдавала предпочтение собственному каналу сбыта. Технологический гигант контролировал как прямых, так и косвенных посредников и злоупотреблял экономической зависимостью премиум-дистрибьюторов, которые оказались в неблагоприятных условиях.