Bloomberg: Коронавирус принесет россиянам доллар по 100 рублей

Информационное агентство оценило падение валют развивающихся стран на 30% из-за глобальной пандемии.



«Валюты развивающихся стран столкнутся с дальнейшим падением до 30%, если из-за распространяющейся вспышки коронавируса акции США сократятся так же, как и в условиях мирового финансового кризиса», — говорится 16 марта в анализе Bloomberg.

Российский рубль упал уже на 18% по отношению к доллару. Однако это падение может продолжиться до 29,5%. Таким образом, курс доллара поднимется почти до 100 рублей.