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16.03.2020 16:51
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Bloomberg: Коронавирус принесет россиянам доллар по 100 рублей

Информационное агентство оценило падение валют развивающихся стран на 30% из-за глобальной пандемии.

«Валюты развивающихся стран столкнутся с дальнейшим падением до 30%, если из-за распространяющейся вспышки коронавируса акции США сократятся так же, как и в условиях мирового финансового кризиса», — говорится 16 марта в анализе Bloomberg.

Российский рубль упал уже на 18% по отношению к доллару. Однако это падение может продолжиться до 29,5%. Таким образом, курс доллара поднимется почти до 100 рублей.

Подобная судьба ожидает и, к примеру, чилийский песо. При этом нынешнее соотношение доллара и китайского юаня вряд ли изменится, отмечают аналитики.

Напомним, что на открытии торгов в понедельник, 16 марта, российская национальная валюта установила очередной антирекорд, несмотря на небольшое укрепление на прошлой неделе. Центробанк уже опубликовал официальные курсы на 17 марта: евро — 82,75 рубля, а доллар — 74,13. Возможный кризис беспокоит россиян больше, чем коронавирус. Биржи США 16 марта открылись падением на 6–9%.

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Комментарии (3)

Pilat
Отличная новость для тех, кто в прошлый разу купил бакс по 100. У них уже руки дрожат от нетерпения скинуть эту зелень.
bessalamuchus
по мне так доллар еще падение нефти ниже 30 не отыграл. а про коронавирус и его последствия вообще молчу.
Vahmistroff
"оценило падение валют развивающихся стран"
Ну, с развивающимися странами типа Чили все более или менее понятно.
Как оценивается динамика стремительно деградирующих стран?
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