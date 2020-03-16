Bloomberg: Коронавирус принесет россиянам доллар по 100 рублей

Информационное агентство оценило падение валют развивающихся стран на 30% из-за глобальной пандемии.
«Валюты развивающихся стран столкнутся с дальнейшим падением до 30%, если из-за распространяющейся вспышки коронавируса акции США сократятся так же, как и в условиях мирового финансового кризиса», — говорится 16 марта в анализе Bloomberg.
Российский рубль упал уже на 18% по отношению к доллару. Однако это падение может продолжиться до 29,5%. Таким образом, курс доллара поднимется почти до 100 рублей.
Подобная судьба ожидает и, к примеру, чилийский песо. При этом нынешнее соотношение доллара и китайского юаня вряд ли изменится, отмечают аналитики.
Напомним, что на открытии торгов в понедельник, 16 марта, российская национальная валюта установила очередной антирекорд, несмотря на небольшое укрепление на прошлой неделе. Центробанк уже опубликовал официальные курсы на 17 марта: евро — 82,75 рубля, а доллар — 74,13. Возможный кризис беспокоит россиян больше, чем коронавирус. Биржи США 16 марта открылись падением на 6–9%.