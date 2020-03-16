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16.03.2020 16:29
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Петербуржцев призывают не паниковать. Роспотребнадзор пообещал: тестов на коронавирус хватит всем

Лаборатория Роспотребнадзора в Петербурге работает в усиленном режиме из-за наплыва желающих сдать тест на коронавирус. В сутки специалисты обрабатывают больше тысячи анализов. Об этом «Фонтанке» рассказал заведующий лабораторией особо опасных и вирусологических исследований Константин Агапов 16 марта.

«Лаборатория располагает всеми необходимыми реагентами, тест-системами и необходимым оборудованием. Все желающие могут обследоваться в поликлиниках по месту жительства. Ничего страшного не происходит. Наоборот, город заботится, даёт возможность обследования», — отметил он.

По словам Агапова, лаборатория автоматизирована и способна справиться с наплывом желающих сдать анализы. Ранее комитет по здравоохранению опубликовал адреса поликлиник, в которых можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. Однако в ряде поликлиник из списка оказались не в курсе и посоветовали журналистам «Фонтанки» обращаться в больницу Боткина.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Vahmistroff
А хозяева контор по оказанию ритуальных услуг с хитрым прищуром потирают руки...
ESV
Значит СМИ типа Фонтанки что по пять раз на дню выдают новости типа "количество зараженных", "численность умерших", "в торговых сетях дефицит"..... Просят вместе с властью не паниковать граждан.
СМИ хайпуют на обычном гриппе, торгаши делающие свой гешефт и власти им подпевающие,все вы играете слаженно в одном оркестре капая на мозги граждан. Молодцы.
Suricata
«Лаборатория располагает всеми необходимыми реагентами, тест-системами и необходимым оборудованием
Но находится все это в другом городе)
Приходите и сдавайте анализы в поликлинике, ни чего не найдут естественно, все здоровы)
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