Петербуржцев призывают не паниковать. Роспотребнадзор пообещал: тестов на коронавирус хватит всем
Лаборатория Роспотребнадзора в Петербурге работает в усиленном режиме из-за наплыва желающих сдать тест на коронавирус. В сутки специалисты обрабатывают больше тысячи анализов. Об этом «Фонтанке» рассказал заведующий лабораторией особо опасных и вирусологических исследований Константин Агапов 16 марта.
«Лаборатория располагает всеми необходимыми реагентами, тест-системами и необходимым оборудованием. Все желающие могут обследоваться в поликлиниках по месту жительства. Ничего страшного не происходит. Наоборот, город заботится, даёт возможность обследования», — отметил он.
По словам Агапова, лаборатория автоматизирована и способна справиться с наплывом желающих сдать анализы. Ранее комитет по здравоохранению опубликовал адреса поликлиник, в которых можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. Однако в ряде поликлиник из списка оказались не в курсе и посоветовали журналистам «Фонтанки» обращаться в больницу Боткина.