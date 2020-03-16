Петербуржцев призывают не паниковать. Роспотребнадзор пообещал: тестов на коронавирус хватит всем

Лаборатория Роспотребнадзора в Петербурге работает в усиленном режиме из-за наплыва желающих сдать тест на коронавирус. В сутки специалисты обрабатывают больше тысячи анализов. Об этом «Фонтанке» рассказал заведующий лабораторией особо опасных и вирусологических исследований Константин Агапов 16 марта.



«Лаборатория располагает всеми необходимыми реагентами, тест-системами и необходимым оборудованием. Все желающие могут обследоваться в поликлиниках по месту жительства. Ничего страшного не происходит. Наоборот, город заботится, даёт возможность обследования», — отметил он.

