В Петербурге будут по три месяца наблюдать за выздоровевшими от коронавируса

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал 16 марта, что за выписанными из учреждения пациентами будут наблюдать минимум три месяца, чтобы вовремя выявить повторное инфицирование (если оно произойдет).



Он добавил, что в больнице достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Но за счет субсидии планируется закупить еще 10–15 штук. А также существует резерв по местам — свободны еще более 330 боксов и есть возможности расширения.



Напомним, что в Петербурге уже 238 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Их стало почти вдвое больше всего за четыре дня.

