РФПИ вложится в коронавирусные экспресс-тесты. В России они могут появиться уже в апреле

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 16 марта пишут «Ведомости».



По данным издания, тесты создавались на основе разработки китайской генетической компании BGI Group совместно с японскими учеными. Определить наличие вируса в крови тест может за 30 минут. Сделать его можно будет в любом месте от школы до офиса.



Реализация проекта, уверены в фонде, приведет к поставкам в медучреждения уже к апрелю 2020 года.

