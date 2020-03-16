РФПИ вложится в коронавирусные экспресс-тесты. В России они могут появиться уже в апреле
Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 16 марта пишут «Ведомости».
По данным издания, тесты создавались на основе разработки китайской генетической компании BGI Group совместно с японскими учеными. Определить наличие вируса в крови тест может за 30 минут. Сделать его можно будет в любом месте от школы до офиса.
Реализация проекта, уверены в фонде, приведет к поставкам в медучреждения уже к апрелю 2020 года.
«Производиться тест будет на базе российского предприятия», — сообщил «Ведомостям» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
На данный момент провериться на коронавирус в России можно только при госпитализации в специализированных государственных медучреждениях. В Петербурге с этой недели обещают, что сдать анализы можно будет в спецпунктах, расположенных в каждом районе.