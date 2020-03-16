Взрыв колеса, убивший двоих на Канонерском заводе, оценили в 50 тысяч рублей. Дело в отношении инженера прекратили

По версии следствия, Зайцев в октябре 2019 года на территории Канонерского судостроительного завода не обеспечил безопасность двух механиков, которые меняли колесо на самоходном автопогрузчике KALMAR. Рабочие «не зная порядок производства указанных работ, не спуская давления из шины и используя кувалду, приступили к замене». Колесо взорвалось, два человека погибли.

Кировский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении ведущего инженера стивидорной компании Владимира Зайцева, обвиняемого в нарушении техники безопасности, из-за которого погибли два человека. Решение вынесено 16 марта.

«Следователь обратился в суд с ходатайством, в котором просил прекратить уголовное дело в отношении Зайцева с назначением судебного штрафа. Представитель потерпевшего и сами потерпевшие не возражали против прекращения уголовного дела и назначения штрафа, пояснив, что Зайцев загладил причиненный вред, принес свои извинения, компенсировал причиненный материальный ущерб, выплатив денежную компенсацию», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.



Суд прекратил уголовное дело в отношении Зайцева и назначил ему судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

