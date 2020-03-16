Коронавирус может сэкономить петербургскому бюджету 75 миллионов. Смольный договорился о бесплатном проезде на Евро-2020, который могут отменить

Сам проект документа был опубликован еще осенью: в основных пунктах он повторяет тот порядок, который действовал во время чемпионата мира по футболу . При этом накануне стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет экстренное совещание 17 марта. По его итогам могут объявить о переносе турнира в связи с эпидемией коронавируса.

Члены правительства на совещании в Смольном 16 марта одобрили порядок бесплатного проезда для болельщиков и волонтеров во время чемпионата Европы по футболу 2020 года. Коронавирус сможет сэкономить городскому бюджету 75 млн рублей.

Как пояснил глава комитета по транспорту Александр Головин, порядок все равно нуждался в утверждении.



«Мы должны сделать это, это наше обязательство, — подчеркнул чиновник. — Перенос УЕФА в данном случае ничего для нас не значит. Поэтому мы разработали порядок и сегодня его приняли».



Между тем, если порядок бесплатного проезда все же будет запущен, то бюджет должен будет компенсировать перевозчикам выпадающие доходы. На это заложено 75 млн рублей, 55 млн из которых достанутся метрополитену.



Напомним, что накануне были отменены матчи Лиги чемпионов. Кроме того, ранее в прессе сообщалось, что Евро-2020 могут перенести и вовсе на 2021 год.