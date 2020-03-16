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16.03.2020 15:25
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Коронавирус обрушил интернет-доставку. «О'кей» не принимает заказы, «Перекресток» в четыре раза увеличил минимальный объем закупки

Интернет-магазины крупных сетей столкнулись с ажиотажным спросом из-за эпидемии коронавируса. Как сообщают 16 марта клиенты ретейлера «О'кей», сайт и приложение работают со сбоями, из-за которых не удается оформить заказ.

«Всё, все засели по домам, и служба доставки перегружена на неделю вперед?» — задаются вопросом пользователи в группе компании «ВКонтакте». По их словам, проблемы начали возникать еще в выходные. В пресс-службе «О'кея» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

Интернет-магазин «Перекресток», чтобы справиться с ажиотажем, в четыре раза увеличил минимальный объем заказа. Теперь покупку можно совершить на сумму от 4 тысяч рублей.

«В ситуации повышенной загрузки наших мощностей мы временно изменили условия доставки. Увеличение сроков и минимальной суммы заказа позволит нам гарантированно доставлять заказы в полном объеме и в указанное время», — заявил Леонид Довладбегян, директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети.

© Фонтанка.Ру

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