Коронавирус обрушил интернет-доставку. «О'кей» не принимает заказы, «Перекресток» в четыре раза увеличил минимальный объем закупки
Интернет-магазины крупных сетей столкнулись с ажиотажным спросом из-за эпидемии коронавируса. Как сообщают 16 марта клиенты ретейлера «О'кей», сайт и приложение работают со сбоями, из-за которых не удается оформить заказ.
«Всё, все засели по домам, и служба доставки перегружена на неделю вперед?» — задаются вопросом пользователи в группе компании «ВКонтакте». По их словам, проблемы начали возникать еще в выходные. В пресс-службе «О'кея» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.
Интернет-магазин «Перекресток», чтобы справиться с ажиотажем, в четыре раза увеличил минимальный объем заказа. Теперь покупку можно совершить на сумму от 4 тысяч рублей.
«В ситуации повышенной загрузки наших мощностей мы временно изменили условия доставки. Увеличение сроков и минимальной суммы заказа позволит нам гарантированно доставлять заказы в полном объеме и в указанное время», — заявил Леонид Довладбегян, директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети.