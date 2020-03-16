Анонимные «минёры» начали рабочую неделю в Петербурге. Взрыв обещан трём судам

Работа трёх районных судов Петербурга парализована после уже традиционных сообщений об угрозе взрыва 16 марта. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Внеплановый перерыв в заседаниях около половины третьего дня объявлен в Октябрьском, Василеостровском и Петроградском судах. Сотрудники и участники получили перерыв на обед, здания ждут проверки.



К четвёртому месяцу эвакуаций авторы «взрывной» рассылки не всегда выдерживают режим. В марте суды уже получили шестидневный перерыв, да и в постпраздничную неделю оказались лишены ежедневных принудительных прогулок. Впрочем, в пятницу эвакуироваться их заставили дважды.

