Анонимные «минёры» начали рабочую неделю в Петербурге. Взрыв обещан трём судам
Работа трёх районных судов Петербурга парализована после уже традиционных сообщений об угрозе взрыва 16 марта. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Внеплановый перерыв в заседаниях около половины третьего дня объявлен в Октябрьском, Василеостровском и Петроградском судах. Сотрудники и участники получили перерыв на обед, здания ждут проверки.
К четвёртому месяцу эвакуаций авторы «взрывной» рассылки не всегда выдерживают режим. В марте суды уже получили шестидневный перерыв, да и в постпраздничную неделю оказались лишены ежедневных принудительных прогулок. Впрочем, в пятницу эвакуироваться их заставили дважды.
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.