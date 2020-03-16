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16.03.2020 14:53
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Анонимные «минёры» начали рабочую неделю в Петербурге. Взрыв обещан трём судам

Работа трёх районных судов Петербурга парализована после уже традиционных сообщений об угрозе взрыва 16 марта. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Внеплановый перерыв в заседаниях около половины третьего дня объявлен в Октябрьском, Василеостровском и Петроградском судах. Сотрудники и участники получили перерыв на обед, здания ждут проверки.

К четвёртому месяцу эвакуаций авторы «взрывной» рассылки не всегда выдерживают режим. В марте суды уже получили шестидневный перерыв, да и в постпраздничную неделю оказались лишены ежедневных принудительных прогулок. Впрочем, в пятницу эвакуироваться их заставили дважды.

Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.

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