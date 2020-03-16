В ГК «ПСК» рассказали, как заработать на кризисе

Ликвидная недвижимость



Каждый раз, когда фондовый рынок штормит, люди ищут «тихую гавань» для своих сбережений в различных активах: драгметаллах, облигациях и займах и, конечно, недвижимости. Инвестирование в недвижимость остаётся понятным и надёжным инструментом.



— Оптимальная стратегия — покупать качественный актив по адекватной цене. При этом даже если цель покупки инвестиционная, необходимо выбирать такую квартиру и локацию, где захочется жить самому. В идеале дом должен быть расположен в перспективной локации, где квадратный метр всегда будет в цене, — говорят в ПСК.



В Петербурге никогда не выйдет из моды «золотой треугольник» и пространство исторического центра. Новые проекты здесь редки, и от того каждый ещё более ценен. Среди громких новинок ЖК бизнес-класса «Новый Невский» — первый дом в своей категории за последние 10 лет, который строится в такой близости от Невского проспекта.



В среднем по рынку стоимость недвижимости бизнес-класса выросла за прошлый год на 9,3%*. Соседство ЖК «Новый Невский» с известными на весь мир памятниками архитектуры подразумевает ликвидность будущего дома и рост стоимости готовых квартир. Кроме того, до конца марта стоимость на ряд квартир в проекте снижена на 3–5%.



Для сдачи в аренду



Популярным вариантов инвестирования являются апартаменты. Один из плюсов покупки апартаментов — ожидаемый рост арендных ставок, который индексируются ежегодно. Наиболее ходовыми остаются студии и однокомнатные лоты — спрос на них выше среди краткосрочной и среднесрочной аренды.



— Уже сейчас мы отмечаем повышение интереса к апартаментам, — говорят в отделе продаж апарт-комплекса START, который ПСК строит возле метро «Парнас». — Ещё в прошлом году сегмент выступил драйвером роста всего петербургского рынка недвижимости: спрос на апартаменты вырос на треть.



Это касается, в первую очередь, наиболее доступных по цене предложений. Так, START держит рекорд на петербургском рынке с минимальной стоимостью от 1,6 млн руб. за юнит. Кроме того, программа совместного владения апартаментами позволяет приобрести долю всего за 500 тыс. руб. и получать пропорциональный доход.



В ПСК советуют не откладывать покупку: кредитные деньги будут дорожать. ЦБ РФ проведёт заседание 20 марта, где, скорее всего, будет пересмотрена кредитно-денежная политика. А значит в скором времени пересмотрят и ипотечные программы.



Получить персональную консультацию по ликвидности различных типов недвижимости можно в центральном офисе ГК «ПСК» по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А. Здесь же расскажут о квартирах и апартаментах в наличии, способах покупки и вариантах рассрочки от застройщика. Запись по телефону (812) 640–38–38.



*По данным «Петербургской недвижимости»



Справка о компании «ПСК»



ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/



Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

