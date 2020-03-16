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16.03.2020 14:48
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Коронавирус беспокоит россиян меньше, чем курс рубля

Опрос показал, что граждане России больше боятся обвала национальной валюты и кризиса, чем глобальной эпидемии.

«60% россиян опасаются обвала рубля и подорожания товаров, и только 29% — заражения коронавирусом СOVID-19», — такие данные 16 марта приводятся в исследовании финансового поведения россиян банка «Открытие».

Среди тех, кого волнует распространение Covid-2019, примерно четверть беспокоят ограничения на поездки в другие страны. Еще 23% недовольны отменой массовых мероприятий. Однако 58% россиян отмечают, что пока пандемия не повлияла на их жизнь. При этом большинство опрошенных (61%) не боятся коронавируса.

Возможность экономического кризиса беспокоит граждан РФ гораздо больше. Так, 80% ожидают повторения событий 2014 года. При этом 27% пессимистов полагают, что новый кризис может оказаться гораздо более серьезным. Около 70% признались, что не имеют сбережений, а все траты осуществляют в рублях. Лишь 10% отправились в обменники за валютой.

Напомним, что рубль продолжил свое падение на открытии торгов в понедельник, 16 марта, несмотря на небольшое укрепление в конце прошлой недели. Центробанк установил официальные курсы на 17 марта: евро — 82,75 рубля, а доллар — 74,13.

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Комментарии (3)

Tim_Tim_Tim1
обвал рубля идет следом за обвалом цен на нефть, которые в свою очередь падают на фоне того самого коронавируса. Арабы кончено снижают цены, но снижают относительно текущей ситуации на рынке, где нефть и так уже просела
serg1956
Чего опасаться, обвал рубля уже произошел
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