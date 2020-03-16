Квартиры в новостройках: какой вид отделки выбрать?

С отделкой или без? Этим вопросом задаются многие покупатели, планирующие приобрести жильё от застройщика. На него трудно ответить однозначно: и в первом, и во втором случае есть свои нюансы, на которые следует обратить внимание.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Квартиры без отделки предпочитают покупатели, желающие создать интерьер самостоятельно, ориентируясь на свой вкус и возможности. Причём, чем выше класс жилья, тем реже новосёлы стараются воспользоваться предлагаемой строителями чистовой отделкой квартиры. Покупатели жилья высокого класса, как правило, предъявляют особые требования к жилищу, предпочитая индивидуальные проекты дизайна, в подготовке и реализации которых могут принять личное участие.

Отделку «под ключ» выбирают те, кто не хочет тратить время на поиски ремонтной бригады, покупку стройматериалов и сам процесс отделочных работ. К тому же ремонт от застройщика может обойтись дешевле самостоятельного ремонта, так как все отделочные материалы закупаются по ценам ниже рыночных. Плюсы приобретения жилья с чистовой отделкой очевидны: заказчик получает весь комплекс работ от профессиональных специалистов, которые выполнят его с надлежащим качеством в заранее оговоренные сроки. Кроме того стоимость отделки по договору включается в общую цену квартиры, а значит, купить недвижимость с отделкой можно в ипотеку.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Также пользуется популярностью ещё один вид отделки — белая, которая представляет собой улучшенную подготовку под чистовую отделку. Иными словами все шумные и грязные подготовительные работы выполняет застройщик: разводку электрики, выравнивание стен, полов и потолка, а также установку межкомнатных дверей, оконных откосов и подоконников. В итоге получается почти готовая для проживания квартира, для доделки интерьера которой потребуется не так много времени, при этом заказчик получает возможность создать интерьер жилья по индивидуальному дизайну, самостоятельно контролируя весь процесс.

В жилых комплексах компании «Строительный трест» квартиры передаются без ремонта, однако в качестве дополнительной услуги застройщик предлагает покупателям несколько вариантов дизайн-проектов и отделки «под ключ», базовая стоимость которой начинается от 16 тысяч рублей на квадратный метр. Кроме того компания предусматривает и вариант для желающих воплотить свой дизайн-проект, сразу приступив к чистовым отделочным работам, — это подготовка под чистовую отделку по цене от 6 тысяч рублей за «квадрат». Все отделочные работы выполняются в течение 90 дней с момента ввода объекта в эксплуатацию или от даты заключения договора на покупку квартиры в готовом доме.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Специалисты компании следуют за модными тенденциями интерьерного дизайна, внедряя в свои объекты современные отделочные решения. Так в прошлом году «Строительный трест» представил покупателям новые варианты чистовой отделки: «Ваниль» и «Шоколад». Опция «Ваниль» предполагает оформление квартиры в светлых тёплых тонах, а «Шоколад» — тоже в тёплых, но более глубоких и насыщенных оттенках.

Чистовая отделка квартир в «Строительном тресте» предполагает установку во всех комнатах натяжных потолков, укладку ламината, оклейку стен обоями под покраску. В коридоре и ванной комнате на полу укладывается керамическая плитка. В межкомнатных проёмах устанавливаются двери с качественной фурнитурой и декоративными элементами, в оконных проёмах — откосы. В ванной комнате устанавливается сантехника, которая подключена к водопроводной сети. Кроме того, организовывается точка подключения для стиральной машины. Кухня полностью подготавливается для установки гарнитура и бытовой техники: выводы для подключения плиты и посудомоечной машины, дополнительные розетки. В квартире производится полная разводка электрики, устанавливаются точечные светильники. Иными словами отделка создается «под ключ» — жильцам нужно только расставить мебель.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»