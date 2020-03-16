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16.03.2020 14:22
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Срок оформления финской визы увеличится до 2,5 недели

На оформление финского шенгена на текущей неделе (16–20 марта) уйдёт до 15–16 дней. Об этом на своих страницах информирует 16 марта Генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

Так, при подаче пакета документов на визу 16 марта ждать придётся до конца месяца, 31 марта. Если обратиться в пятницу, 20 марта, то получить готовый паспорт с необходимой вклейкой для въезда в ЕС можно будет лишь 6 апреля. По новым правилам Шенгена, срок оформления не должен превышать 45 календарных дней.

Отметим, что в Финляндии действуют строгие ограничения в связи с коронавирусом (в частности, запрещены мероприятия с более чем 500 участниками), также временно приостановлено авиасообщение между Петербургом и Хельсинки. «Аллегро» курсирует по расписанию, автомобильные пункты пропуска пока работают. К полудню понедельника, по данным Yle, в Финляндии выявлено 265 случаев заражения COVID-19.

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